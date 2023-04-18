Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:03, 18 апреля 2023Россия

В Петербурге школьницу доставили в больницу с сотрясением мозга после урока

В Санкт-Петербурге школьница после урока истории попала в больницу с сотрясением мозга

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге школьница после урока истории попала в больницу с сотрясением мозга. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, в образовательном учреждении, расположенном на Ленинском проспекте, на уроке истории обсуждали геноцид. Мать девочки со ссылкой на слова учителя сообщила, что школьница ударилась головой, так как приняла близко к сердцу рассказ педагога и упала.

После падения во время урока у подростка начались судороги. Обстоятельства случившегося выясняются. О состоянии девочки подробностей пока нет.

Ранее в Адыгее десятилетняя школьница подвернула ногу на уроке физкультуры и умерла. Известно, что после занятия в школе девочку доставили в больницу, где врач посоветовал родителям греть больное место, выписал мазь и обезболивающие препараты. Впоследствии дома девочке стало хуже — ее доставили в реанимацию, где она скончалась.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Набиуллина заявила о работе над возвратом замороженных валютных резервов России
Новый исторический байопик «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом покажут в России
Двое российских подростков избили прохожих из-за замечания и угнали их машину
Посол США прибыла в суд на заседание по делу Гершковича
В сети развеяли миф о «клубничном наркотике» для школьников
Кайли Дженнер снялась в прозрачном платье для модного журнала
В России предложили поменять осужденного на 25 лет Кара-Мурзу на Ассанжа
Китай предложил США перестать гнуть свою линию по Украине
Индекс Мосбиржи побил годовой рекорд
Эксперт назвала лучшие упражнения для прокачки ягодиц
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.