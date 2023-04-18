В Петербурге школьницу доставили в больницу с сотрясением мозга после урока

В Санкт-Петербурге школьница после урока истории попала в больницу с сотрясением мозга

В Санкт-Петербурге школьница после урока истории попала в больницу с сотрясением мозга. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, в образовательном учреждении, расположенном на Ленинском проспекте, на уроке истории обсуждали геноцид. Мать девочки со ссылкой на слова учителя сообщила, что школьница ударилась головой, так как приняла близко к сердцу рассказ педагога и упала.

После падения во время урока у подростка начались судороги. Обстоятельства случившегося выясняются. О состоянии девочки подробностей пока нет.

Ранее в Адыгее десятилетняя школьница подвернула ногу на уроке физкультуры и умерла. Известно, что после занятия в школе девочку доставили в больницу, где врач посоветовал родителям греть больное место, выписал мазь и обезболивающие препараты. Впоследствии дома девочке стало хуже — ее доставили в реанимацию, где она скончалась.