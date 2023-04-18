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13:41, 18 апреля 2023Наука и техника

Опасный вирус атаковал десятки миллионов Android-смартфонов

BleepingComputer: в приложениях для Android со 100 миллионами загрузок нашли вирус

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Специалисты компании McAfee нашли опасный вирус, распространяемый через популярные Android-приложения. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Из отчета фирмы следует, что вирус Goldoson может собирать данные об установленных приложениях, подключениях к Wi-Fi и Bluetooth, а также отслеживать перемещения пользователя. Вредоносное ПО обнаружили в популярных программах, доступных в Google Play, некоторые из которых имели несколько миллионов загрузок.

Среди зараженных вирусом приложений оказались L.POINT with L.PAY, Swipe Brick Breaker и Money Manager Expense & Budget — по 10 миллионов загрузок, GOM Player, LIVE Score, Real-Time Score и Pikicast — по пять миллионов загрузок, Compass 9: Smart Compass, Infinite Slice, SomNote — Beautiful note app — по одному миллиону загрузок. Суммарно программы получили около 100 миллионов загрузок — таким образом, вирус мог атаковать десятки миллионов смартфонов.

Эксперты McAfee объяснили, что при установке вирус регистрирует устройство и отправляет данные о нем на сервер. Функция сбора данных жертвы обычно происходит каждые два дня. При этом пользователь не видит никаких признаков этой активности на своем устройстве.

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McAfee является членом «Альянса защиты приложений Google» (GADA), поэтому в компании оперативно отреагировали на уведомление специалистов и удалили приложения из Google Play. Однако вирус может оказаться в программах, которые распространяются в обход официального магазина приложений.

В середине апреля инсайдер рассказал, что Apple может разрешить установку приложений на iPhone и iPad, минуя модерацию App Store. Это связывают с требованиями европейского закона о цифровых рынках (DMA).

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Андрей Ставицкий
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