Дочь Волкова опровергла слухи о смерти актера из-за ДТП с электросамокатом

Дочь Волкова опровергла слухи о смерти актера из-за наезда электросамоката

Дочь 59-летнего российского актера Вадима Волкова Аглая назвала причину смерти артиста и опровергла информацию о том, что ее отец был сбит электросамокатом. Об этом она сообщила в разговоре с «Комсомольской правдой».

Аглая Волкова заявила, что актер Молодежного театра на Фонтанке умер из-за проблем со здоровьем. «Папа умер у себя дома, самокат здесь ни при чем. Он вообще не попадал в ДТП с электросамокатами. Причина смерти? Проблемы с сердцем», — рассказала дочь артиста.

Ранее в Следственном комитете заявили, что смерть актера могла произойти из-за наезда на него молодого человека на электросамокате.

Вадим Волков проработал на сцене Молодежного театра на Фонтанке 12 лет. За этот период он принял участие в таких спектаклях, как «Севильский цирюльник», «Жаворонок», «Последнее китайское предупреждение», «Четыре танго о любви», «Время для посещений» и многих других.

Помимо выступлений на сцене, актер активно снимался в российских сериалах и кино. В фильмографии Волкова было более 80 проектов, среди которых — «Последнее путешествие Синдбада», «Аутсайдер», «Мушкетеры Екатерины», «Невский. Проверка на прочность», «Чума» и многие другие.