В гибели российского актера заподозрили электросамокатчика

Бастрыкин поручил проверить данные, что актер Волков погиб из-за наезда электросамокатчика

Смерть российского актера Вадима Волкова могла произойти из-за наезда на него молодого человека на электросамокате. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России в Telegram-канале.

Следователи сослались на информацию из соцсетей, согласно которой артист был сбит электросамокатчиком. Очевидцы заявили, что 18-летний водитель самоката был пьян.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК по Санкт-Петербургу установить обстоятельства гибели актера и проверить данные о вероятной гибели Волкова. Ведомство также указало на то, что в последнее время вновь участились случаи травмирования в результате агрессивной езды на электросамокатах.

О смерти 59-летнего Вадима Волкова сообщалось 9 апреля. Тогда данные о причинах не приводились. Вадим Волков работал на сцене Молодежного театра на Фонтанке, а также активно снимался в российских сериалах и кино.

