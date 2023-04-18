Украина договорилась с Польшей возобновить транзит зерна

Правительства Украины и Польши договорились возобновить транзит зерна в ночь на 21 апреля

Власти Украины и Польши договорились возобновить транзит зерна через польскую территорию. Об этом сообщили на сайте украинского правительства.

«По результатам переговоров было решено, что транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга, 20 апреля, на пятницу, 21 апреля, текущего года», — заявила первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко.

Политик также добавила, что украинское правительство относится к проблемам польских коллег с таким же вниманием, с каким Польша относится к проблемам Киева.

Варшава приостановила импорт украинского зерна 15 апреля для защиты национального фермерства. При этом глава правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский заявил, что Польша останется неизменным союзником Украины.