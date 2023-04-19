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08:49, 19 апреля 2023Мир

Российских хакеров обвинили в желании уничтожить инфраструктуру Британии

BBC News: российские хакеры нацелились на уничтожение критической инфраструктуры Британии

Фото: Steve Marcus / Reuters

Связанные с Россией хакеры нацелены на то, чтобы причинить вред критически важной инфраструктуре Великобритании или даже уничтожить ее — с такими обвинениями вскоре выступит министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливер Дауден. Его слова приводит BBC News.

В последние месяцы группы хакеров стали уделять особое внимание Соединенному Королевству. В связи с этим Дауден представит новые меры по поддержке предприятий, «находящихся на передовой киберзащиты».

А Национальный центр кибербезопасности (NCSC) выпустит официальное предупреждение об угрозе для критически важных предприятий. NCSC планирует заявить, что эти хакеры «часто симпатизируют вторжению России в Украину, имеют идеологическую мотивацию», пишет BBC News.

Польская контрразведка ранее заподозрила российские спецслужбы в кибератаке на дипведомства Евросоюза.

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Виктория Кондратьева
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