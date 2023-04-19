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14:14, 19 апреля 2023Мир

В Кремле отвергли обвинения в планировании диверсий на энергообъектах ЕС

Песков назвал беспочвенными обвинения в подготовке Россией диверсий на энергообъектах ЕС
СюжетДиверсии в России

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Обвинения европейских журналистов в том, что власти России планируют устроить диверсии на энергетических объектах Евросоюза, беспочвенны. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, цитату приводит RT.

«Эти средства массовой информации упомянутых стран ошиблись в своем расследовании», — отметил Песков.

Так он прокомментировал информацию из фильма «Война теней», снятого датским телеканалом DR совместно с норвежским NRK, шведским SVT и финским Yle. Со ссылкой на данные разведок телеканалы утверждают, что Москва составляет карты морских ветряных электростанций, газопроводов, силовых и интернет-кабелей у границ Швеции, Финляндии, Дании и Норвегии, дабы затем устроить там диверсии.

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Виктория Кондратьева
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