Глава МВД Турции рассказал о ненависти всего мира к США

Глава МВД Турции Сойлу: весь мир ненавидит США, а Европа стала их пешкой

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу считает, что Европы больше не существует, потому что она стала пешкой США. При этом саму Америку ненавидит весь мир, убежден министр. Его цитату приводит турецкая газета Aydınlık.

«Не существует такого понятия, как Европа. Не преувеличивайте его в своих головах. Есть Америка. Европа — поезд в колонне Америки. В ней нет ничего особенного», — рассказал он. Сойлу также убежден, что «Америка продолжает терять репутацию», поскольку эксплуатирует целый ряд государств, в том числе африканских.

Такие заявления звучат на фоне подготовки к президентским выборам в Турции, намеченным на 14 мая. Та же газета ранее писала, что США якобы намерены столкнуть интересы России и Турции в ряде регионов в случае победы турецкой оппозиции.