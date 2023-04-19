Представлен флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi анонсировала флагман 13 Ultra с чипом Snapdragon 8 Gen 2 и четырьмя объективами

Компания Xiaomi анонсировала новый флагманский смартфон. Запись трансляции презентации доступна на YouTube-канале корпорации.

Топовый аппарат получил 6,7-дюймовый экран AMOLED LTPO с поддержкой разрешения 2К, частотой 120 герц и максимальной яркостью 2600 нит. Телефон базируется на флагманском чипе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, поддерживает работу в сетях 5G. Xiaomi 13 Ultra имеет до 16 гигабайт оперативной памяти формата LPDDR5X и до 1 терабайта встроенной памяти UFS 4.0.

На задней панели представленного устройства расположена камера с четырьмя объективами: основной модуль, сверхширокоугольный, телескопический и перископический сенсоры — каждый получил разрешение 50 мегапикселей. Камера аппарата Xiaomi была создана совместно с компанией Leica. На передней панели находится 32-мегапиксельная селфи-камера.

Смартфон получил батарею емкостью 5000 миллиампер-часов с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 ватт и быстрой беспроводной мощностью 50 ватт. Устройство работает на базе Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14.

Стоимость базовой версии 13 Ultra, имеющей 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти, составит 5999 юаней или около 70 тысяч рублей. Флагманская версия с 16 гигабайтами оперативной и 1 терабайтом встроенной памяти оценена в 7299 юаней или около 86 тысяч рублей.

В конце марта Xiaomi назвала стоимость нового флагманского смартфона, представленного в декабре 2022 года, в России. Аппарат Xiaomi 13 оценили в 80 тысяч рублей.