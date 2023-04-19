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16:52, 19 апреля 2023Из жизни

Мужчину арестовали за совершенное 42 года назад убийство 18-летней девушки

Law and Crime: 68-летнего жителя США арестовали за совершенное в 1981 году убийство

Фото: Matt Popovich / Unsplash

В США полиция арестовала жителя штата Техас, которого подозревают в убийстве 18-летней девушки, совершенном почти 42 года назад. Об этом сообщает Law and Crime.

18-летняя Кэрол Джойс Делеон исчезла 3 июня 1981 года в городе Сан-Антонио. Окончившая школу за неделю до этого девушка отправилась в ночной клуб и не вернулась домой. Спустя три года полицейские обнаружили у шоссе разложившиеся женские останки. Лишь в 2009 году ДНК-экспертиза позволила установить, что они принадлежали Делеон. Согласно полицейскому отчету, ее застрелили. При этом она не подвергалась сексуальному насилию, но на теле отсутствовали некоторые предметы одежды.

Прорыв в деле случился, когда на теле покойной удалось найти биологические материалы другого человека. В итоге детективы вышли на Ларри Аллена Уэста, которому сейчас 68 лет. Мужчина согласился добровольно пройти тест ДНК, а также заявил, что в период, когда Делеон была убита, часто знакомился с девушками в барах в том районе. При этом он отрицает свою причастность к преступлению.

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Когда ему предоставили результаты экспертизы, согласно которым под ногтями убитой был обнаружен его биологический материал, и ошибка исключена, он заявил, что это указывает на некое «иное событие».

Бывшие жены Уэста рассказали, что он всегда был жестоким человеком. В частности, первая супруга мужчины заявила, что он неоднократно «нападал на нее и насиловал» во время их брака, продлившегося всего 30 дней.

Уэст был взят под стражу, однако 13 апреля отпущен под залог в 125 тысяч долларов (10,2 миллиона рублей) до следующего судебного заседания.

Ранее сообщалось, что в США арестовали жителя штата Нью-Йорк, который 29 лет назад задушил двух женщин. 64-летнего Ларри Аткинсона задержали благодаря тесту ДНК.

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Никита Савин
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