Российского писателя Александра Архангельского отказались пускать в Грузию

Российского литературоведа и писателя Александра Архангельского отказались пускать в Грузию. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

60-летний публицист прилетел в Тбилиси вечером 18 апреля. По словам Архангельского, из очереди на паспортный контроль отобрали 20 мужчин, включая его, и «забрали документы» для проверки.

Писателя «вежливо, но ничего не объясняя» расспрашивали, в том числе о том, был ли он в Абхазии, говорится в публикации. «Примерно через 40 минут ко мне подошли три человека, объявили, что принято решение не пропускать меня на территорию страны и депортировать тем же самолетом», — написал Архангельский.

В Тбилиси он должен был принять участие в показе и обсуждении кинокартины «Голод», созданной совместно с журналистом Максимом Курниковым и режиссером Татьяной Сорокиной. Лента повествует о событиях в СССР в начале 1920-х годов.

