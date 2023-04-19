Российский певец Прохор Шаляпин заявил, что пользуется бюджетными шампунями

Бывший участник шоу «Фабрика звезд», российский певец Прохор Шаляпин раскрыл секрет своей привлекательности. Его комментарий на данную тему приводит 5-tv.ru.

39-летний исполнитель высказался на тему внешности, отметив, что задача любого человека — хорошо выглядеть. При этом он указал, что не все мужчины следят за собой должным образом. «И начинают удивляться: откуда такие морщины от шарпея, не лицо, а гармошка! А потому что всю жизнь прокутили, неправильный сон, еда», — объяснил собеседник издания.

В то же время артист заявил, что для того, чтобы выглядеть ухоженным, необязательно тратить крупные суммы. По словам Шаляпина, он покупает бюджетные шампуни и использует один крем для всего тела. Кроме того, он делает буккальный массаж, предполагающий проработку мимических и жевательных мышц. «Я за пластику: за адекватную и своевременную. За пластику, которая по показаниям, когда человеку действительно нужно убрать, допустим, мешки под глазами», — также добавил певец.

В сентябре 2022 года Прохора Шаляпина раскритиковали его за метод поддерживать молодость с помощью огня. 38-летний Шаляпин опубликовал снимки и видео, на которых он лежит на кушетке в горящем полотенце. Рядом с ним запечатлен массажист Виктор Свердликов, который поджег покрывало на теле артиста.