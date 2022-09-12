Фанаты раскритиковали Прохора Шаляпина за метод поддерживать молодость

Российский певец Прохор Шаляпин поддерживает молодость с помощью огненного массажа

Фанаты российского певца Прохора Шаляпина раскритиковали его за метод поддерживать молодость с помощью огня. Своими размышлениями и кадрами он поделился в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летний артист опубликовал снимки и видео, на которых он лежит на кушетке в горящем полотенце. Рядом с ним запечатлен массажист Виктор Свердликов, который поджег покрывало на знаменитости.

«Почистил ауру и чакры. Огненный массаж — древняя китайская практика стимуляции иммунитета, жизненной силы, а также очищения энергетических каналов», — поделился своими впечатлениями от процедуры исполнитель.

Поклонники выразили беспокойство по поводу массажа в комментариях под публикацией. «Очень эффектная штука, но польза до конца не изучена», «Как страшно», «Опасненько так», «Больше уже ничего придумать нельзя... Чем бы дитя ни тешилось», «Боже мой, Прохор! Да ты герой! Я бы в жизни не смогла. Смельчак», — высказывались подписчики.

Ранее в сентябре Прохор Шаляпин возмутился ценами на одежду российских брендов. По мнению артиста, отечественные марки смогут заменить иностранные компании, которые ушли с рынка из-за ситуации на Украине. Однако, как считает певец, цены на продукцию местных дизайнеров сильно завышены, из-за чего вещи становятся недоступными для большинства граждан.

