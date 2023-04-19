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16:02, 19 апреля 2023Наука и техника

На Камчатке и Курилах развернули комплексы «Бал» и «Бастион»

На Камчатке и Курилах развернули ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» в ходе проверки ТОФ
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Береговой ракетный комплекс «Бастион». Архивное фото

Береговой ракетный комплекс «Бастион». Архивное фото. Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках внезапной проверки развернули береговые ракетные комплексы (БРК) «Бал» и «Бастион» на позициях на Камчатке и Курилах. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«В рамках внезапной проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота, которая проводится по решению верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, на Камчатке и на Курильских островах развернуты береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" берегового ракетного соединения войск и сил на северо-востоке России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи пусковых установок БРК «Бал» получили команду на развертывание. После этого они с охранением выдвинулись в указанные районы из пунктов постоянной дислокации. Протяженность марша составила более 30 километров. Во время марша военнослужащие на практике отработали отражение атаки диверсионно-разведывательной группы условного противника на колонну.

Также на пусковые позиции по тревоге выдвинулись БРК «Бастион», которые несут дежурство на островах Камчатской гряды Матуа и Парамушир.

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В январе генеральный директор и генеральный конструктор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов сообщил, что БРК «Бастион» с ракетами «Оникс» востребованы в ходе специальной военной операции на Украине.

В декабре 2022 года военный историк Дмитрий Болтенков рассказал, что БРК «Бастион», которые заступили на дежурство на острове Парамушир, усилят оборону инфраструктуры побережья.

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Даниил Иринин
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