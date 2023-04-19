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19:17, 19 апреля 2023Путешествия

На Бали захотели взимать деньги с туристов

Bangkok Post: власти Бали захотели ввести туристический сбор

Фото: Agunng Parameswara / Getty Images

Власти популярного азиатского острова Бали вслед за Таиландом захотели начать взимать деньги с отдыхающих и ввести туристический сбор. Об этом пишет Bangkok Post со ссылкой на министерство туризма Индонезии.

Отмечается, что средства с налогов будут направлены на восстановление природных объектов, а также сохранение экосистемы острова, в частности, коралловых рифов и мангровых зарослей, которые страдают от большого потока иностранных путешественников.

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По данным издания, сроки и величина налога пока находятся на стадии обсуждения.

Ранее в апреле стало известно, что власти Таиланда в очередной раз отложили введение туристического сбора с прибывающих в страну иностранцев. Введение нового налога в размере 300 бат (710 рублей) для путешественников, въезжающих в популярную курортную страну Азии по воздуху, суше или морю, переносится с июня на сентябрь 2023 года.

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Фариза Бацазова
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