Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 19 апреля 2023Путешествия

Блогерша побывала на Бали и показала двухэтажный дом за 130 рублей в сутки

Блогерша «Дзен» Ершова побывала на Бали и показала двухэтажную виллу за 130 рублей в сутки

Фото: Ершова Марина / Дзен

Российская тревел-блогерша и путешественница Марина Ершова побывала на индонезийском острове Бали и показала двухэтажный дом за 130 рублей в сутки. Об этом она сообщила в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что остановилась на вилле у местного жителя Бастиана, которую он арендуют за 50 долларов (около 4000 рублей) в месяц. «Внутри дом хорошо оборудован, — сообщила россиянка. — Есть все, что нужно, кроме стиральной машины. Стирает Бастиан в прачечных за 35 рублей, вместо 150 рублей, которые предлагают туристам в соседнем районе».

Материалы по теме:
«Цены растут каждый день» Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
«Цены растут каждый день»Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
22 июня 2022
«Пришел медведь и начал чесать спину о прицеп» Россияне все чаще покупают дома на колесах. Какие опасности их поджидают?
«Пришел медведь и начал чесать спину о прицеп»Россияне все чаще покупают дома на колесах. Какие опасности их поджидают?
26 августа 2022

Девушка отметила, что в доме есть холодильник, кулер с водой, большой стол, стулья, вся необходимая техника, газовая плита, посуда и каменная столешница. «Вид из окна открывается на соседние крыши, окруженные яркой зеленью, даже в глазах рябит, — добавила она. — Но зрелище потрясающе красивое».

Ранее в апреле тревел-блогерша Ершова сняла номер на индонезийском острове Бали за 480 рублей в сутки и отказалась впредь отдыхать за аналогичную цену в отелях Сочи. Россиянка сообщила, что в комнате были большой шкаф с зеркалом и вешалками, туалетный столик со стулом, прикроватная тумбочка, вентилятор, сушилка для вещей и светильник.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
В Британии оценили успех будущего контрнаступления ВСУ
Блогерша побывала на Бали и показала двухэтажный дом за 130 рублей в сутки
МИД России напомнил Японии о неизбежной реальности
Момент попытки атаки БПЛА на военкомат в российском регионе попал на видео
Стало известно об отказе жителей Артемовска идти на занятую ВСУ сторону
Боец «Вагнера» заявил о строительстве укреплений ВСУ в Артемовске для видимости
Российский сапер описал специфику работ по разминированию окрестностей Мариуполя
Россиянам перечислили риски при оплате криптовалютой
Сексолог назвала простой способ наладить интимную жизнь
Впавший в кому мужчина оказался в загробном мире и увидел ангелов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.