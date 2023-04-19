Блогерша побывала на Бали и показала двухэтажный дом за 130 рублей в сутки

Блогерша «Дзен» Ершова побывала на Бали и показала двухэтажную виллу за 130 рублей в сутки

Российская тревел-блогерша и путешественница Марина Ершова побывала на индонезийском острове Бали и показала двухэтажный дом за 130 рублей в сутки. Об этом она сообщила в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что остановилась на вилле у местного жителя Бастиана, которую он арендуют за 50 долларов (около 4000 рублей) в месяц. «Внутри дом хорошо оборудован, — сообщила россиянка. — Есть все, что нужно, кроме стиральной машины. Стирает Бастиан в прачечных за 35 рублей, вместо 150 рублей, которые предлагают туристам в соседнем районе».

Девушка отметила, что в доме есть холодильник, кулер с водой, большой стол, стулья, вся необходимая техника, газовая плита, посуда и каменная столешница. «Вид из окна открывается на соседние крыши, окруженные яркой зеленью, даже в глазах рябит, — добавила она. — Но зрелище потрясающе красивое».

Ранее в апреле тревел-блогерша Ершова сняла номер на индонезийском острове Бали за 480 рублей в сутки и отказалась впредь отдыхать за аналогичную цену в отелях Сочи. Россиянка сообщила, что в комнате были большой шкаф с зеркалом и вешалками, туалетный столик со стулом, прикроватная тумбочка, вентилятор, сушилка для вещей и светильник.