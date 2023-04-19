Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:06, 19 апреля 2023Экономика

В России вырос спрос на соискателей без опыта работы

«Авито Работа»: за год в России в 2,5 раза выросло число вакансий без опыта работы

Фото: Shift Drive / Shutterstock / Fotodom

Быстрее всего в России растет спрос на соискателей без опыта работы. Об этом говорится в материалах исследования портала «Авито Работа», имеющегося в распоряжении «Ленты.ру».

Анализ показал, что за год по март 2023 года число вакансий в массовых профессиях без опыта работы подскочило на 144 процента или в 2,5 раза. В этом сегменте больше всего появилось предложений для работников в сфере обслуживания, а также популярных среди студентов позиций — продавцов-консультантов и курьеров. Спрос на работников со стажем более года вырос за тот же период на 82 процента, а более трех лет — на 77 процентов.

При этом объем вакансий, где опыт работы необходим, в первом квартале 2023 года составил 83 процента от общего количества предложений. Стаж более года нужен в 30 процентах вакансий, более трех лет — в 11 процентах, и в двух процентах вакансий необходим профессиональный опыт более пяти лет. Многие работодатели в то же время не принципиальны по поводу стажа и готовы рассмотреть как опытных кандидатов, так и соискателей без него — доля таких вакансий составила 54 процента от всех представленных на платформе.

Материалы по теме:
Продукты на полку. Как обеспечить баланс интересов торговли и поставщиков
Продукты на полку.Как обеспечить баланс интересов торговли и поставщиков
6 апреля 2023
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат. Почему это приведет к мировому кризису?
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат.Почему это приведет к мировому кризису?
22 марта 2023

В топ самых востребованных специальностей, где стаж не имеет значения, вошли продавец-консультант, водитель, кассир, администратор и упаковщик. Среди профессий с требуемым опытом работы от пяти лет наибольшим спросом пользуются дальнобойщики, бригадиры, сварщики, плиточники и крановщики.

Портал отмечает не только увеличение количества вакансий в разных категориях, но и рост средних зарплат. На должностях без опыта работы средний уровень оплаты труда повысился за год на 25 процентов. Для соискателей со стажем от года работодатели стали предлагать компенсацию на 15 процентов больше, со стажем более трех и пяти лет зарплаты выросли на 23 и 22 процента соответственно.

Ранее исследование АНО «Россия — страна возможностей» (РСВ) и группы компаний Ancor показало, что российские компании в 2022 году стали гораздо чаще привлекать молодых специалистов. 77 процентов опрошенных компаний заявили, что в прошлом году брали на постоянную работу сотрудников без опыта. Самой популярной причиной для найма талантливой молодежи была названа возможность «вырастить специалиста под свой запрос». При этом более трети респондентов планируют таким образом повысить узнаваемость своего HR–бренда среди молодежи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Влада Горячева
Обсудить
Последние новости
Под Тулой упал беспилотник со взрывчаткой
Звезду сериала «Локи» лишили ролей в кино и рекламе после обвинений в насилии
В России выделят десятки миллиардов рублей на сохранение Байкала
Пользователи TikTok назвали самое неудобное место в самолете
Евросоюз задумал запретить экспорт украинского зерна
Приложение Сбера вернулось в App Store
Предложена альтернатива черным дырам
Зеленский посетил белорусско-украинскую границу
Житель ЛНР получил 10 лет колонии за шпионаж в пользу Украины
Прохор Шаляпин раскрыл секрет своей привлекательности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.