В России вырос спрос на соискателей без опыта работы

«Авито Работа»: за год в России в 2,5 раза выросло число вакансий без опыта работы

Быстрее всего в России растет спрос на соискателей без опыта работы. Об этом говорится в материалах исследования портала «Авито Работа», имеющегося в распоряжении «Ленты.ру».

Анализ показал, что за год по март 2023 года число вакансий в массовых профессиях без опыта работы подскочило на 144 процента или в 2,5 раза. В этом сегменте больше всего появилось предложений для работников в сфере обслуживания, а также популярных среди студентов позиций — продавцов-консультантов и курьеров. Спрос на работников со стажем более года вырос за тот же период на 82 процента, а более трех лет — на 77 процентов.

При этом объем вакансий, где опыт работы необходим, в первом квартале 2023 года составил 83 процента от общего количества предложений. Стаж более года нужен в 30 процентах вакансий, более трех лет — в 11 процентах, и в двух процентах вакансий необходим профессиональный опыт более пяти лет. Многие работодатели в то же время не принципиальны по поводу стажа и готовы рассмотреть как опытных кандидатов, так и соискателей без него — доля таких вакансий составила 54 процента от всех представленных на платформе.

В топ самых востребованных специальностей, где стаж не имеет значения, вошли продавец-консультант, водитель, кассир, администратор и упаковщик. Среди профессий с требуемым опытом работы от пяти лет наибольшим спросом пользуются дальнобойщики, бригадиры, сварщики, плиточники и крановщики.

Портал отмечает не только увеличение количества вакансий в разных категориях, но и рост средних зарплат. На должностях без опыта работы средний уровень оплаты труда повысился за год на 25 процентов. Для соискателей со стажем от года работодатели стали предлагать компенсацию на 15 процентов больше, со стажем более трех и пяти лет зарплаты выросли на 23 и 22 процента соответственно.

Ранее исследование АНО «Россия — страна возможностей» (РСВ) и группы компаний Ancor показало, что российские компании в 2022 году стали гораздо чаще привлекать молодых специалистов. 77 процентов опрошенных компаний заявили, что в прошлом году брали на постоянную работу сотрудников без опыта. Самой популярной причиной для найма талантливой молодежи была названа возможность «вырастить специалиста под свой запрос». При этом более трети респондентов планируют таким образом повысить узнаваемость своего HR–бренда среди молодежи.