18-летняя дочь Хайди Клум появилась на Coachella в бикини

18-летняя дочь немецкой супермодели Хайди Клум Лени посетила фестиваль Coachella в бикини

Дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум Лени посетила музыкальный фестиваль Coachella в откровенном наряде. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

18-летняя знаменитость появилась на мероприятии в бикини черного цвета и вельветовых зеленых оверсайз-брюках с заниженной линией талии. Кроме того, девушка надела бейсболку в стиле милитари бренда Metalwood Studio, грубые кожаные ботинки и широкие солнцезащитные очки. При этом волосы инфлюэнсер распустила, а на лицо нанесла нюдовый макияж.

В качестве аксессуаров она выбрала золотой чокер марки Maison Vir Ven за 318 долларов (26 тысяч рублей), а также три браслета из ассортимента того же ювелирного дома, стоимость которых составила 225 и 375 долларов (18 и 30 тысяч рублей).

В марте Лени Клум снялась в откровенных образах для американского журнала о моде и культуре Flaunt. Манекенщица сменила несколько нарядов, среди которых комбинация укороченного черного топа с воротом и колготок в сетку.