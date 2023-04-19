Помощник Байдена позвонил в Бразилию после слов местного президента по Украине

Помощник Байдена Салливан позвонил в Бразилию после слов местного президента по Украине

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан позвонил своему бразильскому коллеге Селсо Амориму. Их разговор состоялся после того, как местный президент Луис Инасиу Лула да Силва обвинил США в подогревании конфликта на Украине, его слова передает Bloomberg.

Отмечается, что политики обсудили ряд двусторонних и глобальных вопросов, в том числе конфликт между Россией и Украиной. Они также поговорили о борьбе с изменением климата и защите окружающей среды.

Ранее бразильский лидер уличил США в затягивании украинского конфликта и призвал Вашингтон перейти к поиску мирного решения. Он сказал, что текущий конфликт стран-соседей сопоставим с «семейной ссорой», а для его решения необходимы независимые посредники.