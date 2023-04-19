Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:30, 19 апреля 2023Мир

Помощник Байдена позвонил в Бразилию после слов местного президента по Украине

Помощник Байдена Салливан позвонил в Бразилию после слов местного президента по Украине

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан позвонил своему бразильскому коллеге Селсо Амориму. Их разговор состоялся после того, как местный президент Луис Инасиу Лула да Силва обвинил США в подогревании конфликта на Украине, его слова передает Bloomberg.

Отмечается, что политики обсудили ряд двусторонних и глобальных вопросов, в том числе конфликт между Россией и Украиной. Они также поговорили о борьбе с изменением климата и защите окружающей среды.

Ранее бразильский лидер уличил США в затягивании украинского конфликта и призвал Вашингтон перейти к поиску мирного решения. Он сказал, что текущий конфликт стран-соседей сопоставим с «семейной ссорой», а для его решения необходимы независимые посредники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В приграничном российском регионе беспилотник попытался атаковать электростанцию
В США слили в сеть разговор чиновников об убийстве чернокожих и журналистов
Девушка провела ночь в отеле и удивилась утром пятнам от кожи на простынях
В ООН приготовились к душераздирающему решению по Афганистану
Стюардессы вынудили беременную пассажирку ползать на коленях по самолету
Мужчина «воскресил» покойную бабушку и вызвал споры в сети
США увеличат финансирование программ слежения за российскими спутниками
Детского омбудсмена в российском регионе уволили после секс-скандала
Казахстан начал увеличивать флот для поставок нефти в обход России
Российский пенсионер перевел подставному сотруднику банка 10 миллионов рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.