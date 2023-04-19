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07:38, 19 апреля 2023Экономика

Назван рекордно подорожавший продукт за год санкций

РБК: Росстат назвал жевательную резинку самым подорожавшим продуктом за год санкций

Фото: Unsplash

Жевательная резинка возглавила список продуктов, которые существеннее остальных выросли в цене за год в российских магазинах. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Росстата.

Так, Росстат назвал жевательную резинку самым подорожавшим продуктом за год антироссийских санкций. В марте 2023 года средняя цена упаковки жвачки достигала 39 рублей, а ее пик зафиксировали в феврале — 39,39 рубля за упаковку. По сравнению с аналогичными показателями в прошлом году ее стоимость рекордно увеличилась на 22,3 процента — тогда средний показатель составлял 32 рубля.

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Темпы подорожания жвачки за год посчитали рекордными за все прошлое десятилетие. Ранее продукт также увеличивался в цене, однако ежегодное подорожание не превышало 1-3 рублей. Исключением стал 2018 год, когда показатель незначительно уменьшился.

Исполнительный директор подмосковной кондитерской фабрики «К-Артель» — производитель жевательной резинки Turbo — Роман Шуваев связал подорожание продукта с западными ограничениями. По его словам, на фоне санкций выросла стоимость упаковки, а также увеличилась зависимость производства от импорта ингредиентов.

Ранее россиян предупредили о подорожании ряда товаров. Экономист РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова заявила, что в цене вырастут импортные товары с коротким сроком хранения.

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Марина Совина
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