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11:44, 19 апреля 2023Забота о себе

Мужчины назвали самые важные качества будущей жены

Психолог Жофия Чайбок рассказала, какие качества необходимы для совместимости в паре

Фото: Unsplash

Схожие эмоции и мнения по важным вопросам имеют в длительных отношениях большее значение, чем привлекательная внешность и высокий интеллект. К таким выводам пришли психологи Жофия Чайбок и Питер Йонасон после проведенного ими исследования, пишет Forbes.

В результате опроса, в котором участвовали 274 человека, ученые выяснили, что при выборе будущих жен или мужей самыми востребованными параметрами являлись стиль жизни, мнение по важным вопросам, эмоции, происхождение, романтичность, мораль, семья и еда. Такие аспекты, как внешность и работа, оказались на 15-м и 16-м месте, чувство юмора — на 19-м, а интеллект стал 22-м по популярности ответом.

Чайбок уточнила, что участников спрашивали не о том, какого партнера они хотят видеть рядом с собой, а просили назвать качества, которые необходимы для совместимости и комфортной жизни пары. Она рассказала, что мужчины чаще ценят спутниц, которые имеют схожие с ними эмоции и действия, а женщины скорее выберут тех, кто согласен с их мнением, моральными ценностями, внешностью и образом жизни.

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«Скорее всего, встретить совместимого человека можно в своем окружении. Это выгодная стратегия с точки зрения долгосрочных последствий, так как при схожих интересах вам не придется заниматься тем, что вам не нравится», — сказала Чайбок. Для поиска совместимых отношений она посоветовала найти увлечение и чаще бывать в местах, где по-настоящему интересно.

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Екатерина Улитина
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