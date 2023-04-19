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19:43, 19 апреля 2023Забота о себе

Названа неожиданная причина поиска отношений по расчету

Эксперт по отношениям Хэйли Куин: в отношения без любви заставляет вступать одиночество

Фото: Oziel Gómez / Unsplash

Эксперт по отношениям Хэйли Куин назвала неожиданную причину поиска отношений по расчету. В беседе с изданием Metro она рассказала, что в отношения без любви людей заставляет вступать страх одиночества.

По мнению Куин, устав от одиночества, люди часто соглашаются на отношения с «удобным» человеком, поскольку лучшего варианта, как им кажется, в окружении нет. Эксперт указала, что причина такого выбора, как правило, кроется в неуверенности и низкой самооценке.

Прежде чем бросаться в объятия к первому встречному, сначала поработайте над собой. Можно попробовать улучшить свою социальную жизнь, заняться делом своей мечты и не ставить перед собой цель обязательно встретить любовь в определенные сроки

Хэйли Куинэксперт по отношениям
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Эксперт добавила, что ее совет не следует воспринимать буквально и не стоит годами ждать идеального партнера. «Любые отношения включают некоторую степень компромисса. Разумно не зацикливаться на идеальном образе, а искать положительные черты в окружающих людях», — заключила Куин.

Ранее сексолог Трэйси Кокс призвала прислушиваться к мнению друзей относительно партнера и отношений. По ее словам, исследования доказывают, что друзья всегда разбираются в происходящем гораздо лучше, чем родители или сам человек.

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Екатерина Улитина
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