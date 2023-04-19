Загадочные куклы поселились в почтовом ящике мужчины

USA Today: таинственные куклы поселились в почтовом ящике мужчины и обзавелись собакой

Загадочное семейство миниатюрных кукол появилось в почтовом ящике жителя американского города Орчард-Лейк-Виллидж, штат Мичиган, и обзавелось собакой. Об этом сообщает USA Today.

В августе 2022 года 72-летний психолог Дон Пауэлл обнаружил в почтовом ящике среди рекламы и корреспонденции две небольшие деревянные куклы с мебелью и запиской: «Мы решили здесь жить. Мэри и Шелли». Сначала мужчина думал, что это ошибка или чья-то шутка, но добиться от соседей признания ему не удалось. Все отрицали, что таинственные куклы поселились в почтовом ящике по их вине.

«Я обошел соседей, чтобы узнать, находил ли кто-нибудь еще кукол в почтовых ящиках, но никто не находил. Через дорогу от меня живет соседка по имени Шелли. Я постучал в ее дверь и спросил, не она ли сделала это, но она ответила отрицательно», — рассказал мужчина. Сначала американец хотел выбросить подозрительных кукол в мусорное ведро, но затем передумал и решил оставить их в ящике.

Мужчина рассказал о куклах на местном форуме в надежде, что кто-нибудь признается в том, что подложил их. Он даже в шутку пригрозил обращением в полицию, но тщетно.

Дон Пауэлл и его жена Нэнси Пауэлл установили сделанный на заказ почтовый ящик пять лет назад, когда переехали в Орчард-Лейк-Виллидж. Он представляет собой уменьшенную копию их дома с просторным интерьером и большим количеством естественного света. В «потолок» ящика вмонтированы лампы на солнечных батареях, которые подсвечивают ящик в темное время суток.

С течением времени куклы обзавелись собакой, ковром, картинами и кроватью. Владелец почтового ящика начал следить за изменениями в импровизированном кукольном доме и делится фотографиями с обновлениями на форуме. К праздникам куклы меняли наряды, иногда их посещала родственница с переломом ноги. На Хэллоуин Мэри и Шелли заменили на двух кукол в костюмах скелетов. На Рождество в доме кукол появились миниатюрные подарки.

В какой-то момент Пауэлл нашел в ящике новую записку. В ней говорилось, что Мэри и Шелли раньше жили в двухэтажном кукольном доме в голландском стиле, но решили, что почтовый ящик американца больше подходит для их племянницы Ширли — куклы со сломанной ногой, которая иногда навещает пару.

Владелец ящика сначала переживал, что почтальон перестанет доставлять ему почту. Но учитывая, что ящик достаточно просторен, проблем с доставкой почты не наблюдалось. Пауэлл признался, что тайна кукольного «семейства» приносит ему радость. Вдохновленный этой историей, он даже подумывает о написании детской книги.

За последний месяц в домике кукол не появлялось новых предметов. Пауэлл заявил, что не уверен в том, что хотел бы знать, кто принес в его жизнь Мэри и Шелли. «Я наслаждаюсь этой тайной и жду, когда в почтовом ящике появятся новые вещи», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что житель японской префектуры Хиого, которого полиция арестовала за похищение из почтовых ящиков более тысячи чужих новогодних открыток, объяснил свои действия желанием избавиться от ощущения одиночества. Полицейские предположили, что мужчина мог похитить открытки ради проводившегося по ним розыгрыша в надежде получить призы.