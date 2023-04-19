В Туле презентовали энциклопедию к празднованию 650-летия Куликовской битвы

Музей в Туле презентовал интерактивную энциклопедию к 650-летию Куликовской битвы

Музей-заповедник «Куликово поле» в Туле представил интерактивную энциклопедию дополненной реальности «Куликово поле. Невероятные факты». Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея, энциклопедию презентовали в рамках подготовки к празднованию 650-летия Куликовской битвы.

Книга ответит посетителям на самые часто задаваемые вопросы: о Куликовской битве, русских и ордынских воинах и о самом столкновении. «В составе книги есть пять программ дополненной реальности, каждая из которой позволяет погрузиться в эпоху Куликовской битвы и почувствовать себя сопричастным», — отмечают в пресс-службе.

В книге формата А4 24 ламинированных листа, а каждый разворот посвящен одной теме. Печатное издание освещает темы быта и культуры, показывает политическую, культурную и историческую важность соперников на поле. Чтобы воспользоваться системой дополненной реальности, необходимо установить на смартфон бесплатное приложение, а затем навести камеру на QR-код в одном из пяти разделов энциклопедии. Так, посетители музея смогут снарядить русского и ордынского воина в поход, изучить хронологию сражения, прогуляться по полю времен Куликовской битвы и увидеть реликтовые растения.

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