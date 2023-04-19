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16:37, 19 апреля 2023Моя страна

В Туле презентовали энциклопедию к празднованию 650-летия Куликовской битвы

Музей в Туле презентовал интерактивную энциклопедию к 650-летию Куликовской битвы

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Музей-заповедник «Куликово поле» в Туле представил интерактивную энциклопедию дополненной реальности «Куликово поле. Невероятные факты». Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея, энциклопедию презентовали в рамках подготовки к празднованию 650-летия Куликовской битвы.

Книга ответит посетителям на самые часто задаваемые вопросы: о Куликовской битве, русских и ордынских воинах и о самом столкновении. «В составе книги есть пять программ дополненной реальности, каждая из которой позволяет погрузиться в эпоху Куликовской битвы и почувствовать себя сопричастным», — отмечают в пресс-службе.

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В книге формата А4 24 ламинированных листа, а каждый разворот посвящен одной теме. Печатное издание освещает темы быта и культуры, показывает политическую, культурную и историческую важность соперников на поле. Чтобы воспользоваться системой дополненной реальности, необходимо установить на смартфон бесплатное приложение, а затем навести камеру на QR-код в одном из пяти разделов энциклопедии. Так, посетители музея смогут снарядить русского и ордынского воина в поход, изучить хронологию сражения, прогуляться по полю времен Куликовской битвы и увидеть реликтовые растения.

Ранее сообщалось, что некоммерческая организация «Импульс» разработала мобильное приложение для путешествий по Еврейской автономной области «Тайные тропы ЕАО». Отмечается, что помимо новых объектов туризма приложение будет информировать обо всех мероприятиях, которые могут вызвать интерес у гостей региона.

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Алиса Удовик
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