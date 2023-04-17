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13:46, 17 апреля 2023Моя страна

В российском регионе создали приложение для путешествий

НКО «Импульс» создала мобильное приложение для путешествий по Еврейской автономной области

Фото: Kelli McClintock / Unsplash

Некоммерческая организация (НКО) «Импульс» разработала мобильное приложение для путешествий по Еврейской автономной области (ЕАО) «Тайные тропы ЕАО», в котором собраны туристические маршруты и информация о достопримечательностях региона. Как уточнили в пресс-службе областного правительства, презентация нового приложения состоялась в детском технопарке «Кванториум».

В опубликованном заявлении указывается, что создатели проекта собрали самые увлекательные турмаршруты. «Заповедник "Бастак", залив Черепаший, пещера Ледяная, сопка Июнь-Корань и другие яркие точки на туристической карте области открыты для путешественников. Команда проекта не только изложила подробности маршрута в приложении, но и сделала уникальные фото- и видеоматериалы, позволяя увидеть тайные тропы Еврейской автономной области», — рассказали в правительстве области, подчеркнув, что работа над усовершенствованием и обновлением приложения будет продолжаться.

Отмечается, что помимо новых объектов туризма приложение будет информировать обо всех мероприятиях, которые могут вызвать интерес у гостей региона.

В пресс-службе добавили, что в разработке приложения участвовали воспитанники технопарка «Кванториум». Благодаря работе над проектом дети смогли больше узнать об истории и географии области.

Ранее сообщалось, что в Вологде пройдут Дни культурного наследия.

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Варвара Кошечкина
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