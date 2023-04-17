В российском регионе создали приложение для путешествий

НКО «Импульс» создала мобильное приложение для путешествий по Еврейской автономной области

Некоммерческая организация (НКО) «Импульс» разработала мобильное приложение для путешествий по Еврейской автономной области (ЕАО) «Тайные тропы ЕАО», в котором собраны туристические маршруты и информация о достопримечательностях региона. Как уточнили в пресс-службе областного правительства, презентация нового приложения состоялась в детском технопарке «Кванториум».

В опубликованном заявлении указывается, что создатели проекта собрали самые увлекательные турмаршруты. «Заповедник "Бастак", залив Черепаший, пещера Ледяная, сопка Июнь-Корань и другие яркие точки на туристической карте области открыты для путешественников. Команда проекта не только изложила подробности маршрута в приложении, но и сделала уникальные фото- и видеоматериалы, позволяя увидеть тайные тропы Еврейской автономной области», — рассказали в правительстве области, подчеркнув, что работа над усовершенствованием и обновлением приложения будет продолжаться.

Отмечается, что помимо новых объектов туризма приложение будет информировать обо всех мероприятиях, которые могут вызвать интерес у гостей региона.

В пресс-службе добавили, что в разработке приложения участвовали воспитанники технопарка «Кванториум». Благодаря работе над проектом дети смогли больше узнать об истории и географии области.

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