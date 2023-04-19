В Петрозаводске отменили концерт Ярослава Евдокимова из-за жалоб жителей

В Петрозаводске отменили концерт певца Ярослава Евдокимова из-за жалоб местных жителей

В Петрозаводске отменили концерт заслуженного артиста России Ярослава Евдокимова, исполнившего песню «Фантазер», из-за жалоб местных жителей. Об этом сообщается на сайте Дома культуры «Машиностроитель», где 13 мая должно было состояться выступление певца.

«В связи с многочисленными обращениями жителей Республики Карелия по поводу отрицательных высказываний Я. Евдокимова в адрес нашей страны и, в частности, СВО, администрация ДК "Машиностроитель" приняла решение отменить концерт данного артиста», — говорится в сообщении.

Как уточняет РБК, поводом для недовольства местных жителей стало интервью с исполнителем, которое он дал в 2014 году. Тогда Евдокимов выступил с критикой в адрес российских властей и боевых действий в Донбассе. Ранее выступления артиста по этой же причине были отменены в Томске и Краснодаре, а продажи билетов на концерт в Сочи были приостановлены.

«То, что происходит, — целенаправленная травля артиста. Видеоролик, который запощен сейчас в интернете, был вырезан в 2019 году из интервью, которое Ярослав Александрович давал в 2014 году ленинградскому интернет-телевидению. И в этом интервью говорится вообще о других событиях, о событиях того времени, которые происходили в 2014 году. И не имеют никакого отношения к сегодняшнему дню», — сообщила в разговоре с РБК директор Евдокимова Наталья Тарабан.

Ранее стало известно, что концерт хип-хоп-исполнителя Бахтияра Мамедова, более известного как Jah Khalib, отменили в Москве вслед за Санкт-Петербургом, после того как депутат Яна Лантратова потребовала запретить выступления рэпера.