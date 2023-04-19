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01:24, 19 апреля 2023Россия

В России предложили ввести ограничения для бывших членов ВСУ

«Известия»: ЕР предложила запретить занимать должности госслужащих бывшим членам ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Члены фракции «Единая Россия» предложили ввести ограничения в работе для бывших членов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, депутаты Госдумы предложили запретить им занимать должности госслужащих, включая посты на присоединенных территориях, пишут «Известия».

Отмечается, что занимать должности госслужащих не смогут люди, служащие в ВСУ с 2014 года, а также те, кто участвовал в конфликте с Россией на стороне Киева. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму в ближайшее время.

В пояснительной записке указано, что инициатива «направлена на способствование защите интересов и обеспечению безопасности Российской Федерации, в том числе на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, сохранению суверенитета и территориальной целостности, а также прав и свобод граждан России».

Депутат Госдумы от ЕР Александр Якубовский подчеркнул, что уже зафиксированы спекуляции на тему назначения того или иного человека — например, история «активиста» в Запорожской области. «Чтобы такие спекуляции прекратить, надо внести законодательные изменения, которые поставят точку в таких разговорах», — заключил он.

Ранее в Госдуме допустили депортацию за дискредитацию армии России. Депутат Константин Затулин уточнил, что это возможно после лишения гражданства и решения соответствующих служб.

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Марина Совина
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