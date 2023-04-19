Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:15, 19 апреля 2023Россия

В Госдуме допустили депортацию за дискредитацию армии России

Депутат Затулин допустил депортацию после лишения гражданства за дискредитацию армии РФ
Константин Затулин

Константин Затулин. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал закон о дополнительных полномочиях президента по защите России. Об этом он высказался в беседе с Ura.ru.

Затулин подчеркнул, что закон окончательно приняли в Госдуме. Он напомнил, что в документе появился пункт о возможности лишения гражданства или прекращения гражданства в связи с совершением действий, наносящих характер угрозы национальной безопасности. В результате этого решения он также допустил депортацию за дискредитацию армии России.

Материалы по теме:
Российских чиновников лишат денег в европейских банках и двойного гражданства Как изменится жизнь элиты после принятия поправок в Конституцию
Российских чиновников лишат денег в европейских банках и двойного гражданстваКак изменится жизнь элиты после принятия поправок в Конституцию
25 июня 2020
Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР Порошенко и Зеленский недовольны, США называют указ абсурдом
Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНРПорошенко и Зеленский недовольны, США называют указ абсурдом
24 апреля 2019

«После того, как человека лишат гражданства, он может быть депортирован, если для этого будет инициатива соответствующих служб. Гражданина депортировать нельзя, а лицо без гражданства или иностранного гражданина — можно», — отметил депутат.

Парламентарий добавил, что это решение возможно обжаловать в течение 10 суток. «Такая норма есть теперь», — отметил он.

18 апреля Госдума приняла закон о расширении полномочий президента России. Теперь они увеличиваются в сфере возможности лишения приобретенного гражданства, среди причин для этого — дезертирство, дискредитация и распространение фейков об армии и добровольцах, массовые беспорядки, неоднократное нарушение закона о митингах, уклонение от военной службы и неисполнение законодательства об иноагентах.

18 марта президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за дискредитацию всех участников специальной военной операции (СВО), в том числе добровольцев. Согласно закону, теперь уголовно наказываться будут публичные действия по дискредитации любых участников СВО, включая добровольческие организации, формирования и лица, которые содействуют ВС России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Выносивший с трибуны Яценюка украинский экс-депутат погиб под Херсоном
Труп человека нашли покупатели недостроенного дома в Подмосковье
Атомным подлодкам США разрешили останавливаться у берегов Исландии
Бразилия осудила усиление антироссийских санкций и накачивание Украины оружием
Названо недальновидное решение Финляндии в стремлении наказать Россию
Лавров высказался о позиции Бразилии по Украине
Глава МИД рассказал о двойных стандартах западных стран по любым вопросам
Лавров заявил о способности США обмануть в любой момент
В США описали последствия отсутствия у Украины современной боевой авиации
Стало известно о провале попытки контрнаступления ВСУ под Угледаром
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.