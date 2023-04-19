В Госдуме допустили депортацию за дискредитацию армии России

Депутат Затулин допустил депортацию после лишения гражданства за дискредитацию армии РФ

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал закон о дополнительных полномочиях президента по защите России. Об этом он высказался в беседе с Ura.ru.

Затулин подчеркнул, что закон окончательно приняли в Госдуме. Он напомнил, что в документе появился пункт о возможности лишения гражданства или прекращения гражданства в связи с совершением действий, наносящих характер угрозы национальной безопасности. В результате этого решения он также допустил депортацию за дискредитацию армии России.

«После того, как человека лишат гражданства, он может быть депортирован, если для этого будет инициатива соответствующих служб. Гражданина депортировать нельзя, а лицо без гражданства или иностранного гражданина — можно», — отметил депутат.

Парламентарий добавил, что это решение возможно обжаловать в течение 10 суток. «Такая норма есть теперь», — отметил он.

18 апреля Госдума приняла закон о расширении полномочий президента России. Теперь они увеличиваются в сфере возможности лишения приобретенного гражданства, среди причин для этого — дезертирство, дискредитация и распространение фейков об армии и добровольцах, массовые беспорядки, неоднократное нарушение закона о митингах, уклонение от военной службы и неисполнение законодательства об иноагентах.

18 марта президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за дискредитацию всех участников специальной военной операции (СВО), в том числе добровольцев. Согласно закону, теперь уголовно наказываться будут публичные действия по дискредитации любых участников СВО, включая добровольческие организации, формирования и лица, которые содействуют ВС России.