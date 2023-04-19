Блогерша с волосатой спиной ответила критикующим ее внешность хейтерам

TikTok-блогерша Барбоза с волосатой спиной ответила хейтерам фразой «я женственная»

Блогерша с растительностью на теле Спенсер Барбоза из Канады ответила критикующим ее внешний вид хейтерам фразой «я женственная». Соответствующие видео появились в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 8,7 миллиона подписчиков.

На размещенных кадрах автор ролика продемонстрировала густые волосы на руках и спине в районе поясницы. При этом она отметила, что некоторые юзеры говорят ей побриться и называют неженственной. «Я женственна. И я не спрашивала вашего мнения», — парировала инфлюэнсерша, призвав объединяться девушек с подобными особенностями внешности.

Зрители высказали свое мнение о ситуации в комментариях. «Значит, это нормально? Я так беспокоюсь о своих волосах на спине», «Если волосы на теле неженственны, то почему женщины рождаются с ними?», «Давайте сделаем нормой волосы на спине, руках и животе», — заявили пользователи сети.

Ранее звезда «Дневника памяти», канадская актриса Рэйчел Макадамс снялась для журнала Bustle с небритыми подмышками. На одном из размещенных снимков артистка позировала, лежа на диване в монохромном черном наряде. Она надела корсетный топ на лямках и широкие брюки, дополнив образ босоножками на каблуках и серьгами-кольцами. При этом знаменитость запрокинула голову назад и развела руки в стороны, продемонстрировав неудаленные волосы.