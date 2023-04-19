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15:56, 19 апреля 2023Бывший СССР

В США назвали первые часы контрнаступления ВСУ решающими

Foreign Policy: первые 24 часа контрнаступления ВСУ станут решающими для Киева

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Первые 24 часа контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) станут решающими для Киева. Такой ход событий спрогнозировал старший научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади для американского журнала Foreign Policy.

Он считает, что первые сутки контрнаступления могут стать самыми длинными для ВСУ. По его словам, решающими будут следующие факторы: тактическая внезапность, лидерство на поле боя и боевой дух. Гади отметил, что Украине необходимо убедиться, что местоположение, выбранное для попытки прорыва, можно быстро расширить.

«Украине будет очень трудно достичь достаточного огневого превосходства (…) и точно так же будет трудно сконцентрировать достаточное количество войск», — заявил он. Гади добавил, что только высшее командование Украины знает об огневой мощи ВСУ, количестве боеприпасов и влиянии поставок Запада.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко пожаловался на «нездоровую одержимость» весенним контрнаступлением ВСУ, присутствующую в самой стране и на Западе. Он также выразил опасение, что если «что-то пойдет не так», то Киев могут начать склонять к переговорам с Москвой и признанию потери Крыма.

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Кристина Есикова
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