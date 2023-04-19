В США назвали первые часы контрнаступления ВСУ решающими

Foreign Policy: первые 24 часа контрнаступления ВСУ станут решающими для Киева

Первые 24 часа контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) станут решающими для Киева. Такой ход событий спрогнозировал старший научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади для американского журнала Foreign Policy.

Он считает, что первые сутки контрнаступления могут стать самыми длинными для ВСУ. По его словам, решающими будут следующие факторы: тактическая внезапность, лидерство на поле боя и боевой дух. Гади отметил, что Украине необходимо убедиться, что местоположение, выбранное для попытки прорыва, можно быстро расширить.

«Украине будет очень трудно достичь достаточного огневого превосходства (…) и точно так же будет трудно сконцентрировать достаточное количество войск», — заявил он. Гади добавил, что только высшее командование Украины знает об огневой мощи ВСУ, количестве боеприпасов и влиянии поставок Запада.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко пожаловался на «нездоровую одержимость» весенним контрнаступлением ВСУ, присутствующую в самой стране и на Западе. Он также выразил опасение, что если «что-то пойдет не так», то Киев могут начать склонять к переговорам с Москвой и признанию потери Крыма.