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08:22, 19 апреля 2023Силовые структуры

Российского военнослужащего посадили на пять лет за уклонение от службы

В Иркутске военный суд приговорил рядового к 5 годам колонии за уклонение от службы

Фото: Pixabay

Иркутский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы рядового Дениса Куренкова за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Второго окружного военного суда.

Россиянин будет отбывать срок в колонии общего режима.

Из материалов дела следует, что 24 сентября 2022 года Куренков без уважительных причин не явился к установленному времени на службу. 11 января 2023 года он добровольно прибыл в военный следственный отдел.

10 апреля сообщалось, что Читинский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам лишения свободы рядового Романа Евдокимова за дезертирство. Он уклонился от прохождения военной службы во время специальной военной операции, покинув воинскую часть 24 ноября 2022 года. Его задержали полицейские 18 января 2023 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

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Любовь Ширижик
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