IT-специалисты резко заинтересовались домами в ипотеку

«Мармакс»: спрос на дома в ипотеку среди IT-специалистов вырос на 20 процентов

Среди IT-специалистов резко вырос интерес к частным домам в ипотеку. К таким выводам пришли аналитики девелоперской компании «Мармакс», сообщают «Известия».

По данным экспертов, спрос на дома со стороны этой категории граждан увеличился на 20 процентов. Так, с момента запуска программы ипотеки для IT-специалистов каждый 10 работник этой сферы интересовался покупкой квартиры в новостройке, однако наибольшую динамику зафиксировали в сегменте загородного жилья.

Работающие в IT-сфере могут приобрести частные дома в ипотеку по ставке до пяти процентов годовых. В компании отметили, что специалисты выбирают дома, где есть возможность организовать отдельный рабочий кабинет. Они также предпочитают дома от 100 до 150 квадратных метров с отделкой и проведенными коммуникациями.

Ранее в Минцифры захотели изменить некоторые условия программы льготной ипотеки для IT-специалистов до 30 лет, тем самым упростив им получение кредита. Власти предложили исключить из перечня требования к минимальной зарплате заемщиков.