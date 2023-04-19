Обгоревшее тело россиянина нашли рядом с удочкой и ведром карасей

В Ивановской области рядом с удочкой и ведром карасей нашли обгоревшее тело мужчины

В Ивановской области нашли обгоревшее тело мужчины, рядом с которым были удочка и ведро карасей. Об этом сообщает управление МВД по российскому региону в Telegram-канале.

«На окраине Фурманова, уже за городской чертой, найден обгоревший труп неизвестного мужчины. Полицейские сейчас устанавливают его личность», — говорится в сообщении.

Министерство со ссылкой на очевидцев заявило, что мужчина поджигал траву. Помимо ведра с карасями и удочки рядом с телом россиянина также обнаружили велосипед — предположительно, мужчина погиб во время рыбалки.

Ранее в Челябинской области четыре человека погибли во время рыбалки. Россияне провалились под лед на озере Комкуль около деревни Бурино.