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11:54, 19 апреля 2023Силовые структуры

Группе россиян вынесли приговор по делу о жестоком убийстве мужчины ради денег

В Якутии осудили пятерых россиян, сжегших заживо мужчину в септике из-за отказа дать денег

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Якутии суд приговорил на сроки от 14 до 18 лет лишения свободы группу из пятерых местных жителей за жестокое убийство мужчины. Об этом в среду, 19 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россияне признаны виновными по пункту «д,ж» части 2 статьи 105 («Убийство»), а один из них по части 1 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ. Они будут отбывать наказание в колониях строгого и особого режима.

По данным ведомства, вечером 25 сентября 2021 года пьяные фигуранты на территории земельного участка СОТ «Сатал» хотели получить деньги от малознакомого мужчины. Он отказался отдать им сумму, тогда осужденные поместили его в металлический септик и заживо сожгли.

Отмечается, что россияне не признавали вину.

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Екатерина Власова
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