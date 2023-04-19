Япония решила отправить военных в Судан

В кабмине Японии заявили, что направят в Судан Силы самообороны для спасения своих граждан

Япония направит Силы самообороны в Судан для спасения своих граждан. Об этом заявил генеральный секретарь Кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно на экстренной пресс-конференции, пишет Kyodo.

Мацуно сообщил, что пока не поступало сведений о ранениях среди примерно 60 японцев, проживающих в Судане. Он отметил, что граждане Японии, в том числе сотрудники посольства страны и Японского агентства международного сотрудничества (JICA), находятся в тяжелом положении из-за нехватки питьевой воды и продуктов питания.

15 апреля в Судане начались столкновения между армией и силами быстрого реагирования. Позже вооруженные силы страны объявили о расширении масштаба боевых операций против отрядов спецназа и призвали население страны к осторожности.