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12:53, 19 апреля 2023Мир

Япония решила отправить военных в Судан

В кабмине Японии заявили, что направят в Судан Силы самообороны для спасения своих граждан
Хирокадзу Мацуно

Хирокадзу Мацуно. Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Япония направит Силы самообороны в Судан для спасения своих граждан. Об этом заявил генеральный секретарь Кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно на экстренной пресс-конференции, пишет Kyodo.

Мацуно сообщил, что пока не поступало сведений о ранениях среди примерно 60 японцев, проживающих в Судане. Он отметил, что граждане Японии, в том числе сотрудники посольства страны и Японского агентства международного сотрудничества (JICA), находятся в тяжелом положении из-за нехватки питьевой воды и продуктов питания.

15 апреля в Судане начались столкновения между армией и силами быстрого реагирования. Позже вооруженные силы страны объявили о расширении масштаба боевых операций против отрядов спецназа и призвали население страны к осторожности.

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Семен Александров
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