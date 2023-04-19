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10:10, 19 апреля 2023Культура

Смерть брата участника Backstreet Boys официально признали несчастным случаем

TMZ: смерть 34-летнего певца Аарона Картера официально признали несчастным случаем

Фото: Starshooter / MediaPunch / Globallookpress.com

Смерть 34-летнего младшего брата рэп-исполнителя и участника группы Backstreet Boys Ника Картера певца Аарона Картера официально признали несчастным случаем. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, артист утонул в ванной, так как в результате употребления запрещенных препаратов «стал недееспособным» и не смог выбраться из воды.

О смерти Аарона Картера стало известно 6 ноября прошлого года. Тогда сообщалось, что солист Backstreet Boys Ник Картер расплакался на концерте из-за кончины младшего брата.

Аарон Картер обрел известность в конце 1990-х в качестве поп-певца, выпустив четыре студийных альбома, которые были проданы тиражами в несколько миллионов копий. Позже артист начал гастролировать с группой Backstreet Boys. Помимо этого, артист принимал участие в съемках «Танцы со звездами» и других телевизионных программ.

Ранее дочь 59-летнего российского актера Вадима Волкова Аглая назвала причину смерти артиста и опровергла информацию о том, что ее отец был сбит электросамокатом.

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Анастасия Астахова
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