МИД России напомнил Японии о неизбежной реальности

МИД России назвал принадлежность Южных Курил РФ реальностью, от которой Японии не уйти

Москва считает «ничтожными» упоминания Южных Курил в японской «Синей книге по дипломатии», так как острова являются неотъемлемой частью РФ, заявили в российском министерстве иностранных дел, пишет РИА Новости.

В МИД уточнили, что Токио регулярно излагает в этой книге так называемую юридическую позицию, отражающую необоснованные территориальные претензии к России. Формулировка о «незаконной оккупации» использовалась японскими политиками и раньше.

«Южные Курилы являются неотъемлемой частью территории РФ на законных, в том числе международных, основаниях по итогам Второй мировой войны. Это реальность, от которой Японии не уйти», — напомнили в МИД о неизбежности признания этого факта.

В марте 2022 года Россия отказалась от переговоров по мирному соглашению с Японией. Москва также заявила о прекращении диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Это стало ответом на введенные Токио антироссийские санкции в связи с началом специальной военной операции России на Украине. Несмотря на сложившуюся тяжелую ситуацию в японо-российских отношениях, Япония до сих пор желает заключить мирное соглашение.