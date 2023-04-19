Еврокомиссия пообещала помочь фермерам за возврат к украинскому зерну

Глава Еврокомиссии пообещала фермерам из ЕС €100 млн за возврат к импорту зерна с Украины

Фермерам из нескольких стран Европейского союза (ЕС) выделят финансовую помощь за возврат к импорту украинского зерна, пообещала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит ТАСС.

«Председатель [ЕК Урсула] фон дер Ляйен направила ответ странам ЕС на письмо об импорте украинских аграрных продуктов. В первую очередь, в рамках поддержки фермеров мы уже направили пакет поддержки наиболее пострадавшим фермерам в 56,3 миллиона евро, сейчас мы готовим новый пакет поддержки в 100 миллионов евро», — говорится в заявлении ЕК.

В Еврокомиссии также отметили, что в рамках принципа единого рынка и единого таможенного пространства ЕС необходим общий европейский подход в действиях стран блока.

Ранее ЕК направила пакет помощи фермерам в Польше, Болгарии и Румынии. Тем не менее польских фермеров такие меры не удовлетворили: в конце марта в стране прошли массовые митинги, в результате чего министру сельского хозяйства Хенрику Ковальчику пришлось уйти в отставку. Чиновник настаивал на введении тарифов и пошлин на импорт зерна с Украины, однако ЕК отказалась идти на подобные меры.