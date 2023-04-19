Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:13, 19 апреля 2023Культура

Звезду сериала «Локи» лишили ролей в кино и рекламе после обвинений в насилии

Обвиненный в насилии актер сериала «Локи» Джонатан Мейджорс лишился ролей в кино и рекламе

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Американского актера, звезду сериала «Локи» Джонатана Мейджорса лишили ролей в рекламе и в кино после обвинений в насилии. Об этом пишет Deadline.

Отмечается, что 33-летний артист потерял работу в фильме «Человек в моем подвале», а также в биографической картине про музыканта Отиса Реддинга, с ним был разорван рекламный контракт с бейсбольной командой Texas Rangers и несколько других сделок. Мейджорса также не пригласили на модное шоу Met Gala.

Пока актер заявлен в составе ленты «Мстители: Династия Канга» и во втором сезоне сериала «Локи». Сотрудничество с ним аннулируют после обвинений в насилии в отношении неназванной женщины. Пока вина Мейджорса не доказана, судебное слушание по его делу состоится 8 мая в Нью-Йорке.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Мистический квест» Ф. Мюррей Абрахам был уволен из шоу из-за сексуальных домогательств. Сообщается, что Абрахам ушел из проекта Apple TV+ в апреле прошлого года после того, как против него было выдвинуто как минимум две жалобы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Под Тулой упал беспилотник со взрывчаткой
В ФРГ назвали условие для прекращения санкционной политики
Россиянка утопила новорожденного в ведре, убрала тело в пакет и выбросила
Суд по ходатайству следствия наложил арест на счета блогерши Lerchek и ее мужа
Швеция потребовала от Сербии ввести антироссийские санкции
Премьер-министра Эстонии сравнили со Сталиным
Госдума приняла поправки о статусе ветерана для жителей осажденного Сталинграда
В Киево-Печерской лавре верующие начали теснить полицейских
Возмещение по добровольным пенсионным накоплениям решили удвоить
Звезду сериала «Локи» лишили ролей в кино и рекламе после обвинений в насилии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.