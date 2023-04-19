Звезду сериала «Локи» лишили ролей в кино и рекламе после обвинений в насилии

Обвиненный в насилии актер сериала «Локи» Джонатан Мейджорс лишился ролей в кино и рекламе

Американского актера, звезду сериала «Локи» Джонатана Мейджорса лишили ролей в рекламе и в кино после обвинений в насилии. Об этом пишет Deadline.

Отмечается, что 33-летний артист потерял работу в фильме «Человек в моем подвале», а также в биографической картине про музыканта Отиса Реддинга, с ним был разорван рекламный контракт с бейсбольной командой Texas Rangers и несколько других сделок. Мейджорса также не пригласили на модное шоу Met Gala.

Пока актер заявлен в составе ленты «Мстители: Династия Канга» и во втором сезоне сериала «Локи». Сотрудничество с ним аннулируют после обвинений в насилии в отношении неназванной женщины. Пока вина Мейджорса не доказана, судебное слушание по его делу состоится 8 мая в Нью-Йорке.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Мистический квест» Ф. Мюррей Абрахам был уволен из шоу из-за сексуальных домогательств. Сообщается, что Абрахам ушел из проекта Apple TV+ в апреле прошлого года после того, как против него было выдвинуто как минимум две жалобы.