Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:12, 18 апреля 2023Культура

Актера сериала «Мистический квест» уволили из-за сексуальных домогательств

Актера «Мистического квеста» Ф. Мюррея Абрахама уволили из-за сексуальных домогательств

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актер сериала «Мистический квест» Ф. Мюррей Абрахам был уволен из проекта из-за сексуальных домогательств. Об этом сообщает Rolling Stone.

Сообщается, что Абрахам, который также является звездой сериала «Белый лотос», ушел из проекта Apple TV+ в апреле прошлого года, после того как против него было выдвинуто как минимум две жалобы.

По словам источника, первый инцидент привел к тому, что актеру вынесли предупреждение и сказали держаться подальше от некоторых актрис проекта. После того как до сведения создателя шоу Роба Макэлхенни была доведена информация о втором инциденте, Абрахама уволили.

«Мы серьезно относимся к утверждениям о неправомерных действиях и тщательно расследуем. В соответствии с корпоративной политикой мы не обсуждаем действия нашего персонала», — заявили в продюсерской студии Lionsgate.

Ранее стало известно, что американский актер Арми Хаммер попал под следствие по обвинению в сексуальном насилии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Песков раскрыл детали поездки Путина в зону СВО
Избитая в Турции россиянка пожаловалась на безразличие руководства отеля
Росавиация подтвердила опасное сближение самолета Минобороны с бизнес-джетом
Блогерша назвала неуместные вещи в весеннем гардеробе
«Газпром» признал успешное прохождение отопительного сезона Европой
Пашиняна допросили по делу о предательстве
Главным режиссером Театра имени Вахтангова назначили Анатолия Шульева
Астрофизики предложили объединить малые зонды с солнечным парусом
Появилось видео момента аварии с участием Диброва
Необычное природное явление заметили в небе над Москвой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.