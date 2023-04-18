Актера сериала «Мистический квест» уволили из-за сексуальных домогательств

Актера «Мистического квеста» Ф. Мюррея Абрахама уволили из-за сексуальных домогательств

Актер сериала «Мистический квест» Ф. Мюррей Абрахам был уволен из проекта из-за сексуальных домогательств. Об этом сообщает Rolling Stone.

Сообщается, что Абрахам, который также является звездой сериала «Белый лотос», ушел из проекта Apple TV+ в апреле прошлого года, после того как против него было выдвинуто как минимум две жалобы.

По словам источника, первый инцидент привел к тому, что актеру вынесли предупреждение и сказали держаться подальше от некоторых актрис проекта. После того как до сведения создателя шоу Роба Макэлхенни была доведена информация о втором инциденте, Абрахама уволили.

«Мы серьезно относимся к утверждениям о неправомерных действиях и тщательно расследуем. В соответствии с корпоративной политикой мы не обсуждаем действия нашего персонала», — заявили в продюсерской студии Lionsgate.

Ранее стало известно, что американский актер Арми Хаммер попал под следствие по обвинению в сексуальном насилии.