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06:15, 19 апреля 2023Интернет и СМИ

Малышева предупредила об опасности популярной группы препаратов

Елена Малышева и Герман Гандельман заявили, что обезболивающие провоцируют развитие язвы

Фото: freestocks / Unsplash

Терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман предупредили об опасности популярной группы лекарств — нестероидных противовоспалительных препаратов. Врачи заявили, что обезболивающие провоцируют развитие язвы и поднимают давление. Выпуск доступен на сайте телеканала.

«Главное противопоказание и главное, за чем надо следить при приеме обезболивающих, — это желудок», — отметила Малышева.

По словам Гандельмана, нестероидные противовоспалительные препараты могут раздражать желудок, приводить к язве и ухудшать течение существующей язвенной болезни. «Употребление обезболивающих приводит к процессу, когда нарушается выделение специальных защитных веществ в желудке, тем самым увеличивается частота образования язвы», — пояснил он.

В случае, если прием обезболивающих необходим, специалисты рекомендовали принимать их вместе с прозолами, а также исключительно на полный желудок.

Помимо этого, как рассказали медики, обезболивающие воздействует на сердечно-сосудистую систему. «Эти лекарства могут поднимать артериальное давление», — предупредил Гандельман. Кардиолог также подчеркнул, что нельзя принимать таблетки от гипертонии вместе с нестероидными противовоспалительными препаратами. «Это связано с тем, что обезболивающие блокируют вещества, расширяющие сосуды», — добавила Малышева.

Ранее Малышева и Гандельман предупредили об опасности приема некоторых антибиотиков и обезболивающих препаратов летом. По словам специалистов, эти популярные препараты могут увеличивать риск развития рака кожи.

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Олег Давыдов
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