Мировая рекордсменка проехала часть марафона на машине и была дисквалифицирована

Джоасию Закшевски дисквалифицировали из-за того, что она проехала часть марафона на машине

Обладательницу мирового рекорда в сверхмарафоне шотландскую легкоатлетку Джоасию Закшевски дисквалифицировали из-за нарушения правил во время марафона на 80 километров из Манчестера в Ливерпуль. Об этом сообщает Sky News.

47-летняя бегунья заняла третье место. Однако после завершения забега выяснилось, что один из отрезков маршрута длиной четыре километра она проехала на машине. Отмечается, что перед началом марафона Закшевски почувствовала недомогание и хотела сняться, поскольку за несколько часов до старта она вернулась в Великобританию из поездки в Австралию.

Уточняется, что спортсменка признала вину и раскрыла детали произошедшего в беседе с организаторами турнира. Ее дело передали в Федерацию легкой атлетики Великобритании (UK Athletics).

Закшевски установила мировой рекорд в сверхмарафоне во время забега в Тайбэе на Тайване в феврале 2022 года. Она быстрее всех в мире преодолела дистанцию в 410 километров.