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15:47, 19 апреля 2023Силовые структуры

В полиции Москвы начали проверки после утечки данных российских силовиков

ФСБ проводит проверки в УВД по ЦАО Москвы из-за утечки данных российских силовиков
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

ФСБ и Главное управление собственной безопасности (ГУ СБ) МВД начали проводить массовые проверки в УВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы, а также в районных отделах органов внутренних дел из-за утечки данных российских силовиков по запросам граждан Украины. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, полицейские за деньги выясняли информацию о правоохранителях и сообщали ее заказчикам, среди которых были украинцы.

22 марта сообщалось, что суд в Крыму приговорил задержанного жителя Симферополя Станислава Стеценко, шпионившего в пользу Украины, к 12 годам колонии строгого режима.

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Илона Палей
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