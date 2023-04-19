Помощник главы Минфина США обсудит в Казахстане пресечение обхода антироссийских санкций

Власти США воспрепятствуют обходу антироссийских санкций в Казахстане, сообщает ТАСС со ссылкой на американский Минфин.

Уточняется, что помощник главы ведомства Элизабет Розенберг посетит центральноазиатскую страну в период с 23 по 26 апреля. В ходе визита она обсудит пресечение игнорирования санкций против Москвы, а также поиск возможности для более тесного сотрудничества, обмена информацией и обсуждения тенденций в торговле.

Кроме того, сотрудник ведомства планирует выбрать вместе с властями Казахстана приоритетные задачи в сфере исполнения санкций «на всех уровнях цепочки поставок». В частности, Вашингтон предпримет попытки лишить доступа к важнейшим рынкам мира структуры, которые якобы содействуют России в проведении специальной военной операции и поддерживают российскую армию.

Кроме того, в Минфине США отметили, что американская сторона ранее ввела ограничения против компаний в 20 странах, якобы входивших в «сети по обходу» санкций против России.

Ранее Казахстан ужесточил контроль поставок товаров в Россию. Уточняется, что с 1 апреля страна ввела обязательное оформление сопроводительных накладных на товары (СНТ) в торговле со странами ЕАЭС, в том числе с Россией.

