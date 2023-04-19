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22:34, 19 апреля 2023Бывший СССР

Молдавия высказалась о предоставлении военной помощи Украине

Министр обороны Молдавии Носатый: Кишинев не оказывает Украине военную помощь

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Молдавия не предоставляет Украине военную помощь, заявил министр обороны республики Анатолий Носатый в эфире телеканала TVR Moldova.

Он подчеркнул, что государство сохраняет нейтралитет. «Мы не занимаемся поставками военной техники, вооружения, другого военного оборудования. На Украину мы отправляем исключительно гуманитарную помощь», — сказал министр. Он также пообещал, что Молдавия и дальше будет оказывать гуманитарную помощь украинцам и размещать у себя беженцев.

Ранее Носатый сообщил о готовности Кишинева помочь Киеву в восстановлении и разминировании территорий по окончании конфликта.

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Марина Совина
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