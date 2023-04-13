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16:52, 13 апреля 2023Бывший СССР

Молдавия пообещала помочь в восстановлении Украины

Глава МО Молдавии: Кишинев готов помочь Киеву в восстановлении территорий после конфликта
СюжетМинобороны:

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Глава Минобороны (МО) Молдавии Анатолий Носатый заявил, что Кишинев готов помочь Киеву в восстановлении и разминировании территорий по окончании конфликта. Трансляция пресс-конференции доступна на странице ведомства в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Подчеркиваю наше намерение поспособствовать реконструкции Украины после конфликта, а также оказать поддержку в разминировании украинской территории», — сказал министр, добавив, что Молдавия продолжит поставлять украинцам гуманитарную помощь, а также размещать беженцев в случае необходимости.

Главы МИД и министры обороны Румынии, Молдавии и Украины провели трехстороннюю встречу в Бухаресте. Представители ведомств подписали ряд деклараций о сотрудничестве, в частности, в области политики, экономики и обороны.

Ранее сообщалось, что Литва направит Украине средства для восстановления критической инфраструктуры страны.

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Варвара Кошечкина
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