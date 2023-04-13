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11:44, 13 апреля 2023Бывший СССР

Литва направит Украине и Молдавии десять миллионов евро

Минфин Литвы сообщил о выделении десяти миллионов евро Украине и Молдавии через ВБ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Андрей Богданов / РИА Новости

Литва направит Украине и Молдавии десять миллионов евро по линии финансовых инструментов Всемирного банка (ВБ). О выделении средств сообщила пресс-служба литовского Минфина.

«Литва обязуется выделить десять миллионов евро через специальный фонд, созданный Всемирным банком, для финансирования процесса восстановления Украины и укрепления устойчивости Молдавии», — сказано в сообщении.

Уточняется, что средства, направленные Украине, предназначены для восстановления критической инфраструктуры страны. Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте подчеркнула, что Вильнюс продолжит оказывать всемерную помощь Киеву. Литовская сторона будет поддерживать Украину по линии Европейского союза (ЕС) и международных платформ, а также на двусторонней основе.

6 апреля Литва призвала официально пригласить Украину присоединиться к НАТО на грядущем саммите альянса в Вильнюсе, который пройдет в июле. Председатель парламентского комитета по международным делам Жигимантас Павиленис отметил, что у России не должно быть права вето по вступлению республики. Как он утверждает, прием Украины в НАТО обойдется дешевле, чем постоянная военная помощь Киеву.

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Кристина Есикова
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