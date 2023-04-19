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03:37, 19 апреля 2023Мир

Байден обнародовал годовой доход семьи

Президент США Байден отчитался о доходе семьи в 579,5 тысячи долларов в 2022 году
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден опубликовали совместную налоговую декларацию, в которой отчитались о доходе семьи за 2022 год. Документ опубликован на сайте Белого дома.

В частности, Байден обнародовал доход семьи и отчитался о 579,5 тысячи долларов в 2022 году. Из них 169,8 тысячи долларов семья уплатила в качестве федеральных налогов.

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Отмечается, что ставка подоходного налога достигла 23,8 процента. Кроме того, пара заявила о пожертвованиях в размере 20,1 тысячи долларов в 20 разных благотворительных организаций. Наиболее крупным стало начисление пяти тысяч долларов в Фонд Бо Байдена, защищающего етей от жестокого обращения.

Ранее семью Байдена обвинили в получении денежной выгоды от его президентства. С таким мнением выступила член палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин. «Американский народ заслуживает знать много информации о семье Байдена и преступлениях, в которые она была вовлечена», — призвала она.

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Марина Совина
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