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08:06, 19 апреля 2023Россия

Под Москвой мотоциклист сбил бабушку с ребенком и попал на видео

В городе Озеры под Москвой мотоциклист сбил бабушку с ребенком на зебре и попал на видео

В городе Озеры Московской области мотоциклист сбил бабушку с ребенком, которые переходили дорогу по зебре. Авария попала на видео, его публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах видно, как пожилая женщина и ребенок, спустившись с велосипеда для пересечения дороги, идут по зебре. Когда они почти доходят до тротуара, их на большой скорости сбивает мотоциклист.

По данным авторов канала, за рулем мотоцикла был 42-летний мужчина, который не заметил пешеходов и не успел вовремя затормозить. Чтобы смягчить удар, россиянин завалил мотоцикл на бок.

Пострадавшими оказались 57-летняя женщина, ее 6-летний внук и водитель мотоцикла — их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У всех участников ДТП диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения, у пожилой женщины также оказались сломаны обе голени.

Ранее житель Удмуртии без водительских прав насмерть сбил двухлетнего ребенка и скрылся с места ДТП. Сотрудники правоохранительных органов установили, что за рулем автомобиля был 28-летний местный житель, ранее лишенный водительских прав

Анастасия Шейкина
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