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06:30, 19 апреля 2023Наука и техника

В США перечислили российское противоспутниковое оружие

Military Watch: Россия располагает эффективными системами противоспутникового оружия

Фото: Алексей Павлишак / РИА Новости

Россия располагает пятью эффективными системами противоспутникового оружия. Их перечислило американское издание Military Watch.

В публикации отмечается, что истребитель-перехватчик МиГ-31Д способен переносить противоспутниковые ракеты. Другой системой, которая отмечается изданием, стал самолет Ил-76, оснащенный лазером «Пересвет». Издание напоминает и про постановщик радиоэлектронных помех — самолет Порубщик-2, который в перспективе заменит действующий Ил-22ПП.

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Мобильная система противовоздушной обороны С-500, согласно публикации, способна поражать как самолеты и межконтинентальные баллистические ракеты, так и низкоорбитальные спутники. Система противоракетной обороны А-235, в свою очередь, может перехватывать цели на расстоянии до 1500 километров и высотах до 800 километров.

В октябре американский портал NASASpaceFlight.com сообщил о запуске Воздушно-космическими силами России на солнечно-синхронную орбиту двух спутников-инспекторов, получивших обозначение «Космос-2561» и «Космос-2562».

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Иван Потапов
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